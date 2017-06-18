伯明罕女網會外賽》決勝盤連下6局 小薇逆轉過頭關

謝淑薇在伯明罕女網會外賽驚險晉級次輪。（資料照，今日美國）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕英國伯明罕草地女網會外賽昨開打，世界排名116的謝淑薇首輪以1：6、7：6（7：5）、6：1逆轉世界排名204的瑞士佩琳，驚險開胡。

謝淑薇開賽失誤連連、保不住發球局，首盤很快拱手讓人；所幸次盤小薇回穩，戰線拉進搶7又壓制住佩琳火力，5：5時打破僵局，連下2球扳回一城。

決勝盤謝淑薇乘勝追擊，只讓佩琳保住第1個發球局，之後接連3度破發，重挫對手士氣，秋風掃落葉般連趕6局，後來居上。此役小薇挨了6記愛司轟炸，但對手也發出5記雙誤，加上她逼出15個破發點5度得逞，總算完成絕地大反撲。

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