世大運》赴義取聖火 戰神盼「跆」回精神

朱木炎（前排中）曾在世大運奪下跆拳道第一金，今將赴義大利取聖火。（記者林宗偉攝）

〔記者林宗偉／台北報導〕2017年台北世大運進入倒數階段，15位歷屆奪牌的選手昨齊聚台北體育館，要為62天後開幕的賽事讚聲，身為台灣在世大運跆拳道第一個踢金的「戰神」朱木炎，本屆將擔綱火炬手，他與市長柯文哲今就要開拔至義大利杜林取聖火。

「希望不只帶回聖火，也要把運動精神帶回台灣。」朱木炎透露，大約兩個月前被通知要擔綱火炬手，覺得相當榮耀，不加思索就答應邀約，畢竟台灣在世大運奪金的選手這麼多，當然得把握機會。

朱木炎也表示，雖然自己是台灣第一個在世大運跆拳道拿金牌的人，不過後進們都相當努力，也相當優秀，雖然上屆光州世大運，我國只有林琬婷在對打項目摘金，他相當看好本屆台灣隊無論在品勢、對打都有機會掄元。