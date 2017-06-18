50音記不住 宋家豪還是得靠翻譯

宋家豪（特派記者倪婉君攝）

〔特派記者倪婉君／仙台報導〕旅日第2年，宋家豪的50音還是不行，必須靠翻譯幫忙，「這是最大的問題，我會努力。」

在仙台的台灣人很少，宋家豪多虧有曾在兄弟任職的翻譯做伴才不寂寞，「現在語言方面還是要靠翻譯，比較難的還是這一塊。」他也有上基本會話課，但他主要是能溝通，並沒有要看得懂，所以50音還是記不起來。

隊友一開始因為家豪的日文發音近似「炒飯」，所以幫他取了這個食物外號，「他們現在都叫我家豪，不太會叫炒飯了。」宋家豪和隊友相處融洽，但沒有特別要好的麻吉，「可能我還沒辦法很流利地溝通，因為就算我敢講，對方也不一定聽得懂。」

只是過去像陳偉殷一直強調語言的重要，這點宋家豪也清楚，只是他認為這不是1、2年就可以學會的。翻譯則說，「其實宋家豪的語感很好，和隊友還是可以溝通。」