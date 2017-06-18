組團誰先鋒 大帝為格林上一課

即使總冠軍戰已落幕，詹姆斯（右）與D.格林間的口水戰依舊未歇。（資料照，美聯社）

〔記者林宗偉／綜合報導〕勇士前鋒D.格林在奧克蘭奪冠遊行時再展嘴砲功夫，嗆聲自稱沒替超級強隊打球的詹姆斯，正是開啟「組團」潮流的先河；不過詹姆斯昨回擊，早在1996年的火箭、2003年的湖人，就已湊成令人忌憚的明星陣容。

詹姆斯表示，早在1996年，火箭就將巴克利、歐拉朱萬、崔斯勒湊在一起，2003年時，湖人更組成有卡爾馬龍、裴頓、歐尼爾、布萊恩的4巨頭陣容，自己絕對不是率先開風氣的人。

儘管這番言論，似乎與詹姆斯先前沒替超級強隊打球的說法，相互矛盾，騎士老將R.傑佛森立刻出面力挺說：「人們都忘記了，當詹姆斯去熱火前，那支球隊才剛在季後賽首輪遭到淘汰。相比之下，勇士近3季都是最棒的球隊，還打破一堆紀錄，然後他們現在又加入一個聯盟天分第二高的球員（杜蘭特）。」

詹姆斯同樣稱讚擁有7呎身高的杜蘭特，在運球、投射都無所不能，只是他也沒忘記再度調侃格林的酸言酸語說：「其實我感覺滿好的，畢竟你在總冠軍遊行時，腦海中還浮現我的身影與名字。」