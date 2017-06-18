電玩冷卻法 林書豪賽後解嗨

林書豪現身電玩遊戲DOTA2高峰會（左，取自網路）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕籃網後衛林書豪瘋電玩眾所皆知，他近日現身電玩遊戲DOTA2高峰會，關心他的電競隊伍戰況，同時分享他對電玩與籃球的熱愛，自爆瘋到不睡覺。

上季披籃網戰袍的林書豪透露，其實他這一季比賽後多了不少空閒時間打電動，「我們每次練球大約僅2到3小時，比完賽接近晚上11點，身體還是很興奮，腎上腺素讓我睡不著，就把時間拿來打電動，半夜兩點還是很清醒。」

去年林書豪代言一支DOTA2隊伍，他很關心這支戰隊成績，也讓他想起以前與朋友組隊的日子，「高中時候我跟哥哥、弟弟還有朋友常一起打電動，但隨著大家畢業、結婚，甚至生子，要抽空一起打GAME，真的很困難。」

林書豪預計下個月展開亞洲之旅，7月16日抵達首站台灣。