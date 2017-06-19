封王漏捧柯瑞挨轟 柯爾道歉

勇士總教練柯爾（右）致詞時獨漏當家球星柯瑞，球迷罵翻天，只能出面道歉。（資料照，美聯社）

〔記者林宗偉／綜合報導〕勇士3年內奪兩冠，球團更在前日花了400萬美元（約1.22億台幣）在奧克蘭舉行封王遊行，不過總教練柯爾卻在致詞時獨漏當家球星柯瑞，儘管他當時已私下向愛將解釋獲得諒解，只是在球迷罵翻天的狀況下，還是只能出面道歉。

柯爾在遊行致詞時，幾乎將勇士所有球員都感謝了一遍，然而就在把麥克風交還給主持人後，回到座位，坐在一旁的妻子說：「你沒有提到柯瑞耶。」一開始這名勇士主帥還不願面對事實，後來才直呼：「喔，天啊！我真是個笨蛋。」

柯爾當時旋即走到柯瑞旁致歉，還幽默地說：「我忘記談到你了耶，看來你對這支球隊已經不再重要。」

然而就在柯爾以為兩人相視一笑，就能解決這樁失誤時，勇士球迷早已在網路罵翻天，才讓柯爾意會到此事無法私了，他昨再度接受美媒電話訪問，趕緊低頭說：「大家的確該要生氣。這真的是一次糟糕的忽略，柯瑞對勇士的意義巨大，我應該在最後提到他的，我竟然給忘了，我應該當下再把麥克風搶回來的。」