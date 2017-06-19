之前練到手長繭…久違「岱桑」燦笑！

巨人隊3連勝，陽岱鋼也露出久違的笑容。（特派記者倪婉君攝）

〔特派記者倪婉君／東京報導〕從在春訓受傷時的失落，到現在能和大家一起打球的開心，陽岱鋼重新找回笑容。

昨天就算未能敲出安打，但這是他傷後首次打滿12局的比賽，更重要的是，可以和隊友一起笑著享受比賽。

養傷時陷低潮 把家人送回台

在前天轟出轉隊巨人首轟後，陽岱鋼曾向日媒透露自己春訓時的失落，不但失去笑容，還一度沮喪到自問︰「我到底是為什麼來到巨人隊？」

一向愛家的陽岱鋼，還在4月時就讓妻女先回台灣，「不想讓他們看到這樣的我。」他希望等到養好傷，可以出賽後，再讓家人到日本，因此他在投球機前練打至少600球，打到右手長繭仍照打不誤。

6日重返一軍之後，陽岱鋼的妻女才飛回日本相聚。妻子謝宛容也知道陽岱鋼的努力，在13日「岱鋼日」時，偷偷邀請公婆到東京，就是希望給他一個驚喜。

只是好不容易才在一軍出賽，陽岱鋼15日又遭到恐怖的頭部觸身球，他當時罕見在場上動怒，除了那球實在太危險，也不希望妻子又要擔心。

所幸陽岱鋼並無大礙，昨天賽前練習時頻頻露出笑容，也發揮他以往「愛交際」的本色，除了和教練、隊友聊天，還跑到羅德串門子。對他來說，打棒球就是工作，他的責任就是把球打好，並樂在其中。