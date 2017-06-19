106新人今測試 悍、猿不怕雨亂

富邦總教練葉君璋對於選秀新人，已有一定程度的了解。（記者林正堃攝）

球探早已有所掌握

〔記者徐正揚、郭羿婕／新北—台南連線報導〕中華職棒表定今天在新莊棒球場，舉行2017年新人選拔測試會，萬一遇雨就順延1週，再辦不成就取消，創報名新高的106位選手直接納入7月3日的選秀會名單，富邦悍將、Lamigo桃猿兩隊都不擔心，相信球探早已有所掌握。 富邦野手只有張建銘超過35歲，新人空間不大。（記者林正堃攝）

富邦總教練葉君璋指出，各隊都有專人擔任球探，就算測試會辦不成，對業餘或高中報名選秀的球員，基本上都有一定程度的了解，至少能掌握到7成，「投手是一定需要的，至於野手，我們只有張建銘超過35歲，目前沒有太多空間給新人。」他說。

葉總表示，富邦今年由副領隊陳金鋒主導選秀，兼任球探的牛棚教練沈鈺傑，最近都陪同陳金鋒觀看玉山盃青棒賽與業餘成棒等賽事，「能取代我們現在先發的人不多，他們主要是看未來1、2年能用到的。」他說。

猿隊今年擁有第1順位，總教練洪一中也不擔心測試會辦不成，他認為，各隊球探的工作都做得差不多了，原則上都會優先考慮毋須參加測試的球員，測試會只是讓各隊再次確認某些球員的狀況，根據以往的經驗，基本上與球探的意見沒有太大落差。

洪總的胸有成竹，來自於對自家球探的自豪，「我們的球探超強的，我們完全相信他們，也完全授權給他們。」他說。

獅隊代總教練黃甘霖很重視測試會，他和一、二軍教練及球探共8人，將到場尋覓可用之兵，作為選秀參考，主要鎖定26歲以下的好手；不過黃甘霖也說，若26至28歲的選手在1年內可比賽，也納入評估，先看能力、再看年紀。