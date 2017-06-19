融合美式打法 恰恰︰還在研究
2017/06/19 06:00
「恰恰」彭政閔（記者黃志源攝）
〔記者郭羿婕／台南報導〕元月初赴美自主訓練，「恰恰」彭政閔收穫滿滿，也在上半季驗收成效；不過，如何在美式、恰式打法之間融會貫通，他還在研究最適合自己的方式。
彭政閔打擊向來表現穩定，昨敲出2安後，打擊率0.326、上壘率0.415仍維持高檔，長打率0.398則還在努力提升，這也是他自費到芝加哥Fastball USA訓練中心的主要目的。
恰恰表示，在美國所學是以追求長打為主，但因結束訓練返台後，立刻銜接春訓，許多東西無法馬上應用，「那邊教的打法，需要改變我的所有觀念，還在研究如何整合成屬於我的東西。」
彭政閔說，自己的打法是追求打擊率和安打，與美國訓練方式各具優點，卻也截然不同；球季開打後，他曾完全採用美式打法，卻無法適應，結果又改了回來。
還想學習全新重訓方式
「這對我是很大的挑戰，我又面臨生涯尾聲，還有一些紀錄接近，馬上轉變是比較難。」恰恰笑說，這需要長時間訓練，如果年輕一點或從小練習，效果會更好；若有機會再赴芝加哥，他還想學習全新的重訓方式。
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