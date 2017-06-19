碰巧？新莊主場有龜 悍將安打摃龜

富邦球團人員把烏龜抓進水桶，準備帶到球場外的人工湖放生。（富邦球團提供）

〔記者徐正揚／新北報導〕富邦悍將的主場生態豐富，月初在花蓮的草皮上有魚，昨天在新莊的紅土上有烏龜，結果烏龜「被水桶」，富邦整場安打摃龜。

聯盟工作人員昨天一早就到球場整理場地，意外在三壘側發現一隻烏龜，即便球員休息區入口前都有加高，烏龜竟有辦法爬上去，但卡在台階上進退不得。兩隊陸續出手相助，猿隊球員把烏龜放回場內，結果改往本壘後方爬去，富邦球團人員抓起烏龜放進水桶，帶到場外的人工湖放生。

猿隊總教練洪一中指出，以前常在台北市棒球場看到土虱，在球場看到烏龜還是頭一遭，覺得很不可思議，「我們怕牠從樓梯上滾下來，趕快把牠抓起來放回球場，然後牠就往一壘富邦那邊爬」，至於富邦這場安打「摃龜」，應該純屬巧合，跟烏龜沒有關係。

洪總很跟得上潮流，日前也瘋寶可夢手遊，他表示，看到烏龜的當下，竟然想拿出手機，打開寶可夢程式，丟出寶貝球進行收服，「那隻看起來應該是傑尼龜喔。」他打趣說。

球場裡跑出烏龜，眾人都嘖嘖稱奇，聯盟工作人員研判，球場右外野看台後方的人工湖確實有烏龜，可能是整週下雨造成池水滿溢，烏龜因此順勢爬出，誤打誤撞爬進球場。