七六人擁狀元籤 不想砸錢搶羅利

羅利（法新社資料照）

〔記者林宗偉／綜合報導〕當七六人從塞爾提克拿到第一順位選秀權後，不僅牽動狀元人選，更影響到自由市場的好手，早已宣布跳出合約的暴龍控衛羅利，如今恐怕無法如願回家鄉效力。

出身費城的羅利，季後賽結束後便表達不續留暴龍的意願，上月有媒體更直言，這名上季能繳出22.4分、7助攻、4.8籃板的聯盟頂級控衛，對於加盟家鄉球隊七六人相當感興趣。

不過就在七六人坐擁狀元籤後，ESPN記者史騰爆料，七六人已無打算用重金追逐31歲的羅利，因為他們可以第一順位選進華盛頓大學控衛佛爾茲；年輕力壯的他，大一球季場均能貢獻23.2分、5.9助攻、5.7籃板，被看好成為雷霆魏斯布魯克、火箭哈登綜合體。

綠衫軍交出狀元籤 想挖A.戴維斯

交出手中狀元籤的塞爾提克，其實一點都不吃虧，他們除了獲得今年第3順位選秀權及明後年首輪選秀權，加上先前的交易，他們未來3年共握有9個首輪選秀權，高層如今也打算用這些籌碼補強禁區，據聞鵜鶘的A.戴維斯就是標的。

只是這樁生意恐怕很難成交，因為A.戴維斯2015年才簽下5年頂薪合約，加上今年2月鵜鶘又找來卡森斯和他組成「雙塔」，恐怕不會輕易求去。