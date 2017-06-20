擁有這麼多天賦…曹錦輝不該這樣結束

曹錦輝是第1個在大聯盟拿到勝投的台灣人，在歷經戲劇性的人生轉折，10多年後仍能重回大聯盟。（資料照，法新社）

這麼有天賦的人，生涯不應該是這樣結束。

曹錦輝畢竟是第1個在大聯盟拿到勝投的台灣人，有這個歷史地位之後，在棒球這一路上，至少要有不同的過程與結果。他能在停頓一段時間後，再回到大聯盟體系，基本上就是天賦。而在天賦之外，有我們所忽略的努力，這點必須肯定他。

一樣是回到大聯盟，曹錦輝的情形跟王建民又不一樣，因為他是台灣棒球史上難得一見的奇才，那幾年可說是台灣青棒最黃金的時期，他的天賦高於同期的台灣選手，不只高於王建民與郭泓志，甚至高於同期的世界選手。

曹錦輝唯一沒有爭議的地方，就是他有爭議。關於這件事，我們是否選擇淡忘，每個人的想法都不一樣。但是從我們是棒球第三者、是棒球觀察人的角度去看，他擁有這麼多的天賦，最後卻是這樣結束，真的非常可惜。（資深球評曾文誠口述，記者徐正揚整理）