美國高爾夫公開賽 寇普卡平最低桿紀錄奪冠

寇普卡奪下美國高爾夫公開賽冠軍。（法新社）

〔記者趙新天／綜合報導〕美國好手寇普卡昨在威斯康辛州的Erin Hills球場繳出67桿，以4回合低於標準桿16桿的272桿，贏得第117屆美國高爾夫公開賽冠軍，也追平賽史奪冠低於標準桿最多的紀錄。

寇普卡出發時還落後哈曼1桿，開賽後馬上連抓兩鳥，躍居領先。哈曼雖曾追平，但第8洞寇普卡長推進洞打博蒂，又衝上領先。

進入後9洞寇普卡在第10洞攻果嶺打過頭吞柏忌，哈曼也在第12、13洞連吞柏忌。關鍵第14洞，寇普卡第2桿攻果嶺，球掉進右側沙坑，他救上果嶺後，推進6呎下坡博蒂，然後又在第15和16洞再抓2鳥，連續3洞打下博蒂，把所有人拋在腦後，一路奔向冠軍。

寇普卡說：「這大概是我經歷過最酷的事之一 ，且還是在父親節獲勝，感覺真的相當棒，我其實沒送我爸卡片，所以這座冠軍正好派上用場。」

較早出發的日本名將松山英樹，打出66桿，總計276桿，他在會館裡等待，一度只差寇普卡1桿，但最後只並列第2。

英格蘭的佛利特伍德72桿作收，以277桿排名第4。前天表現神勇的湯瑪斯，昨諸事不順，前5洞就吞了3個柏忌，花了75桿，總計280桿退至並列第9。