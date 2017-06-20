Meijer LPGA菁英賽 加國19歲女將韓德森摘冠

9歲女將韓德森奪下生涯第4座LPGA冠軍。（美聯社）

〔記者趙新天／綜合報導〕19歲的加拿大女將韓德森，昨在Meijer LPGA菁英賽最後1回合打出66桿，以總計263桿，兩桿之差擊敗美國魏聖美和湯普森，逆轉奪下生涯第4座LPGA冠軍。

韓德森說：「我非常興奮，我打得很穩定，第16洞那記推桿很重要，現在回想，它的重要程度遠超過我的想像。能在這麼大壓力下推進那些推桿，感覺很酷。」

韓德森也表示，出發前父親耳提面命了一下，還說：「為我拿下冠軍吧！」她也沒有辜負父親的期望，送出最棒的父親節禮物。

這回合場地狀況還是不理想，標準桿同樣調整為69桿。湯普森打了69桿，未能保住領先優勢，以總計265桿並列第2，連續兩週獲得亞軍。

魏聖美前8洞賺進4隻小鳥，但最後10洞全數打Par，65桿完賽。

台灣女將徐薇淩昨繳出69桿，李旻則以70桿繳卡，兩人都是276桿並列50名。