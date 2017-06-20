星光F4報到！ 拚新人測試不靠爸

王偉傑（中職提供）

〔記者徐正揚／新北報導〕今年新人測試會有不少退役或現役職棒球員親屬報名參加，包括前時報鷹球員王光熙的兒子王偉傑、前統一獅首席教練羅國璋的兒子羅傑、統一獅潘威倫的弟弟潘威丞、中信兄弟陳琥的哥哥陳豪等，都希望跟隨家人腳步進入職棒。

王光熙兒子 身高近2公尺

王偉傑身高197公分，身材相當受人矚目，面對廖樁儒、林耀駿、林皋立3位投手都被三振，是兩名3個打席都吞Ｋ的野手之一，他表示，對自己的力量很有自信，但春季聯賽結束後，球隊處於休息狀態，多少影響球感。

羅傑（中職提供）

羅國璋兒子 內外野都能守

羅傑去年從國立體大畢業，先在業餘磨練1年，這次以外野手報名，還能守一、三壘，3次打擊只靠保送上壘，他表示，「這次是志在參加，結果看上帝啦！」雖然身手與球員時期是金手套常客的爸爸天差地遠，但希望能追隨爸爸加入統一。

潘威丞（中職提供）

潘威倫弟弟 再測試拚圓夢

潘威丞去年參加測試獲得推薦，選秀會落榜後，被獅隊註冊為自行培訓球員，今年在二軍出賽3場，自認學到很多打擊與守備的觀念，哥哥也鼓勵他多嘗試，今年打擊型態做了改變，又是第2次參加測試，不像去年那麼緊張。

陳豪（中職提供）

陳琥哥哥 想探實力到哪

24歲的陳豪，服完兵役後進入新北市隊，因為弟弟去年以第1指名加入中信，讓他產生挑戰職棒的想法，參加測試是想知道實力到哪裡，弟弟也要他好好加油，「我們在交流賽對決過，當時我念大學，弟弟還是高中生，我從他手中敲出二壘安打。」