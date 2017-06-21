杜蘭特有佛心 降價留勇士

杜蘭特（資料照，美聯社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕總冠軍賽最有價值球員杜蘭特有意續留舊金山灣區，ESPN報導，杜蘭特季外將不行使球員選擇權，可望跳出合約，原本可獲得頂薪的他自願降價，讓勇士球團有寬裕薪資空間，保留奪冠的核心陣容。

杜蘭特去年投下震撼彈，以2年5400萬美元（約16.4億台幣）加盟勇士隊，第二季擁有球員選擇權，外界推測他跳出合約機率高，因成為自由球員後，他可尋求十年老將的頂級年薪3500萬美元（約10.6億台幣）合約。

伊古達拉傳有二心

但根據ESPN消息指出，杜蘭特願意以低於頂薪400萬的3100萬美元（約9.4億台幣）價碼與勇士續約，預計會是一份「1加1」年合約。勇士則獲得更多空間留下封王成員，例如伊古達拉與李文斯頓，球團可利用「大鳥條款」留下兩位自由球員，不受薪資上限束縛。

2015年總冠軍賽MVP伊古達拉續留勇士近期傳出變數，美國雅虎體育指出，伊古達拉認真考慮在7月自由球員市場開放後與其他隊會面。伊古達拉2013年簽下一紙4年4800萬美元（約14.6億台幣）合約，先簽後換之下來到勇士，平均年薪1200萬美元（約3.6億台幣）。

封王關鍵一役貢獻20分的伊古達拉，身手依舊，目前傳出爵士、快艇、公牛、灰狼等隊有意網羅他，並願意開出年薪2000萬美元（約6.1億台幣）吸引他加盟，伊古達拉將在金錢與忠誠之間做出選擇。