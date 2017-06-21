蘇智傑渴戰世大運 「幫郭李教練好好拚」

蘇智傑（記者林正堃攝）

4中職列管球員被徵召

〔記者徐正揚、郭羿婕／桃園—新北連線報導〕中職各隊昨天陸續接到棒協電話通知，共有蘇智傑、林子崴、張閔勛與陳明軒等4名列管球員被徵召打世大運棒球賽，統一獅代總教練黃甘霖、Lamigo桃猿總教練洪一中原則上都鼓勵球員參加，但都希望棒協可以再跟球團協調報到時間。

中職目前有5人列管，獅隊3人最多，僅王玉譜未獲徵召，黃甘霖指出，蘇智傑今年狀況不錯，一定會被徵召，「只要國家有需要，郭李賢拜也有需求，我們會讓智傑去打，但千萬不能受傷。」至於林子崴，因為日前受傷，現在只能做牛棚練投，屆時能否比賽要再觀察。

黃甘霖強調，不清楚球團是否已經接到正式通知，希望棒協先與球團溝通，到底是開賽前20天、10天就要報到，還是1週前即可，畢竟中職賽事也在進行，透過正常比賽維持狀況，效果會比單純集訓要好，獅隊少了蘇智傑也會影響整體戰力。

蘇智傑表示，上屆因為受傷，出賽場次不多，既然被徵召，就全力以赴，幫台灣拚連霸，「只要是郭李建夫教練，就願意去打，一定要再幫郭李教練好好拚」，雖然身分變成職棒球員，心態不會不同，希望以穩定的表現幫助球隊。

盼棒協溝通報到時間

洪一中也接到電話，他表示，既然張閔勛服補充役被列管，只要沒有受傷或其他特殊原因，國家隊要徵召不能不去；猿隊領隊劉玠廷表示，球團尚未接獲棒協通知，如果張閔勛確定被徵召，會再與教練團討論。

悍將投手陳明軒也被徵召，球團昨已收到通知，悍將教頭葉君璋說：「時間還要再討論，除非他在那邊能調整得更好、對球隊有幫助，才有必要提早去。」葉總認為，陳明軒先留在母隊正常比賽，對他應該會比較好。棒協盼選手們能在8月20日世大運開賽前2週報到。