教練「恐怖」期待 鄭鎧文扛第9棒

鄭鎧文（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕統一獅昨天安排鄭鎧文打先發第9棒，是他從少棒以來的頭一遭，教練團的用意是想減輕他的壓力，結果似乎不如預期，單場3打席都被三振。

鄭鎧文開季前8場敲出6轟，受傷下二軍1個多月歸建後，截至昨天賽前出賽21場僅2轟，打擊率跌破2成至1成86，本季平均每3個打數被三振1次，代總教練黃甘霖表示，鄭鎧文的問題不是技術層面，應該是心理因素，排他打第9棒是希望減輕他的壓力，讓他好好調整。

「我們一直在想辦法幫他恢復水準，有時候換個棒次可以換個心情，搞不好他因為這樣單場3響，變成最恐怖的第9棒。」黃甘霖說。

鄭鎧文指出，得知打第9棒多少有點驚訝，可能因為近況實在不好，教練不知道該排他打第幾棒，只好放在第9棒，這是他人生中第1次，「我連球都打不到，怎麼會恐怖咧？對方投手也不會因為我打第9棒，就投紅中給我打吧？」