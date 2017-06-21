獅新終結者之弟 邱珈麒攻職棒

統一獅終結者邱浩鈞。（資料照）

邱珈麒通過新人選拔測試會，將參加選秀挑戰職棒。（中職提供、資料照）

〔記者徐正揚／桃園報導〕中華職棒昨天公布2017新人選拔測試會獲得球團推薦名單，共有42人創下歷史新高，剛接下統一獅終結者邱浩鈞得知弟弟邱珈麒名列其中，祝福弟弟可以挑戰職棒成功。

邱浩鈞指出，到球場後做賽前準備時，得知弟弟通過測試會獲得推薦，雖然不是弟弟跟他講的，還是祝福弟弟可以挑戰職棒，「他今年在崇越固定守三壘，也一直有先發，印象中他的守備還不錯，機會應該會比去年好。」他說。

邱珈麒去年以游擊手參加測試會但未獲推薦，從國訓隊退伍後加盟崇越，今年甲組春季聯賽打擊率3成40、上壘率4成22，前天改以三壘手再次挑戰，希望有機會與哥哥並肩作戰。邱浩鈞表示，會不會有球隊選弟弟？兄弟倆能不能在同一隊？一切都順其自然。

獅隊代總教練黃甘霖表示，因為前幾天持續下雨，前天測試會上午20組沒做守備測試，打者擊球後跑上壘就退場，有些細節無法靠幾個打席來判斷，獅隊決定多推薦一些人，聯盟公布的42人與獅隊的預測名單只有3人不同。

推薦名單比較意外的是，最快球速可達150公里、年初入選經典賽培訓隊的台東綺麗珊瑚投手王政浩，因在測試會球速只剩132公里而落榜，根據中職規定，在6月26日報名截止前，只要獲得球團推薦，仍可參加選秀，據了解，他已獲得中信兄弟推薦。