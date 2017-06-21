伯明罕女網賽 謝淑薇首輪不敵澳女

謝淑薇昨在伯明罕草地女網賽首輪，不敵澳洲第9種子葛薇洛娃。

（資料照，路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕英國伯明罕草地女網賽，31歲謝淑薇單打會外連闖3關後，昨會內首輪陷入苦戰，2個4：6不敵澳洲第9種子葛薇洛娃，小薇無緣更上層樓挺進16強，草地3連勝也被中斷。

這項總獎金88.504萬美元 （約2693萬台幣）的WTA巡迴賽，正為7月溫布頓草地大滿貫暖身，單打會內32籤。

世界女單排名116的老將謝淑薇，從會外殺入氣勢正旺，面對高居21席、球風狂野的葛薇洛娃卻討不著便宜，開賽連遭破發，陷入1：4落後，儘管小薇回破反擊，仍未扳回頹勢，首盤拱手讓人。

次盤雙方接連互破開局，3：3僵持不下時，關鍵第7局謝淑薇再遭破發，也讓芳齡23的澳女順勢5：3聽牌，最終互保結束1小時16分鐘拉鋸。謝、葛曾在2015年杜哈會外交手，當時小薇3盤落敗，如今未能延續節奏明快的草地手感，復仇失利也錯失次輪門票。

盧彥勳肘傷 無緣戰費爸

德國哈雷草地男網賽，「寶島一哥」盧彥勳再中「籤王」，單打首輪原定挑戰坐擁史上最多18座大滿貫男單冠軍的瑞士頭號種子費德爾，但因右手肘舊傷未癒，盧一哥賽前抱憾退出，暫定下站土耳其再出發。過去費爸與盧彥勳交手3回全勝，2014年在此8強原要第4度過招，但盧因傷休兵；如今又出狀況，台將「遲來復仇」只能再等等。