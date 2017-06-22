老鷹拋售魔獸 黃蜂撿到寶

「魔獸」豪爾德（資料照，美聯社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕去年風光加盟家鄉球隊的「魔獸」豪爾德，昨遭老鷹「賤價」拋售至黃蜂，僅換來替補中鋒普朗利、貝利納里和今年第41順位選秀權。諷刺的是，交易前兩小時，豪爾德還透過社群網站和粉絲互動，大談交易話題，沒想到自己竟變成主角。

去年加盟記者會，豪爾德披上老鷹戰袍，曾哽咽落淚，無奈僅效力一季就被交易，留下例行賽74場，場均13.5分、12.7籃板、1.2火鍋的成績；但其實豪爾德被邊緣化從季後賽就看得出端倪，首輪老鷹遭巫師淘汰，第二戰末節枯坐板凳，當時他就曾大嘆，「這是令人難受的調度，我想在場上幫助球隊，而不是在場下觀戰。」

黃蜂喜迎豪爾德，禁區戰力大升級，主帥克里佛表示：「我對此筆交易感到很興奮，豪爾德擁有極高的籃球天賦，有他坐鎮內線，球隊攻防都更具競爭力，也期望他能在夏洛特找到職業生涯第二春。」