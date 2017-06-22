道奇2小鮮肉 同場開轟飆紀錄

貝林格（右）自11日起，10場轟出10發，以本季第22號全壘打，繼續在國聯全壘打王領。（歐新社）

〔記者徐正揚／綜合報導〕道奇兩位新秀貝林格、席格昨同場開砲，雙雙寫下紀錄，道奇靠他們聯手打下8分，以12：0輕取大都會，拿下5連勝，以0.5場緊咬國聯西區龍頭洛磯。

貝林格10場10轟 本季22轟

貝林格季初才升上大聯盟，前天剛成為史上最快擊出生涯第21號全壘打的打者，昨一開賽又轟出2分彈，以本季第22號全壘打，繼續在國聯全壘打王領先，他自11日起，10場轟出10發，是繼2010年杜洛威斯基之後第1人，也是史上第1位有此表現的菜鳥，被看好能拿下國聯新人王。

席格成為道奇隊史中，第1位在24歲前兩度演出單場3響砲的球員。（美聯社）

席格第2度單場3響

在貝林格開砲前，去年國聯新人王席格率先轟出2分彈，助道奇2：0先馳得點，比賽中段全看他表演，4局下陽春彈、5局下3分彈，成為道奇隊史中，第1位在24歲前兩度演出單場3響砲的球員，雖然沒能締造難度更高的單場4轟，仍成為道奇自1958年遷至洛杉磯後，第1位單場灌進6分打點的游擊手。