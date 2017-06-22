戴球后病癒強攻 澳洲賽開胡

世界球后戴資穎在澳洲羽球超級系列賽女單首輪，打退2屆歐洲錦標賽銀牌蘇格蘭吉爾莫。（取自戴資穎臉書）

打敗2屆歐錦賽銀牌

〔記者林岳甫／綜合報導〕澳洲羽球超級系列賽昨點燃戰火，世界球后戴資穎在女單首輪以21：18、21：11打退兩屆歐洲錦標賽銀牌蘇格蘭吉爾莫，今下午5點40分將與泰國名將依瑟儂爭取8強門票。

戴資穎昨比賽時，場邊不時傳來「戴資穎加油」聲響，宛如置身主場，但她首局陷入苦戰，直到17：17後才擺脫糾纏，先馳得點；次局，吉爾莫右手腕出現不適，小戴把握機會將比分拉開，取得對戰3連勝。

上週在印尼不慎感冒的戴資穎，8強賽敗給泰國金達蓬，不僅無緣衛冕，跨季27連勝也畫下句點，本週在澳洲捲土重來，首戰找回勝利節奏，賽後在臉書開心PO文，「終於好多了，希望能越來越好，謝謝穎迷的關心。」

戴資穎生涯與依瑟儂交手14次，勝負各半，去年11月小戴當上球后後，兩度碰上依瑟儂都取勝，包括全英公開賽決賽。

昨台將還有5組人馬晉級，男雙「雙李配」李洋／李哲輝以21：17、21：15擊敗英格蘭布里格斯／沃芬登，「雙麟配」陳宏麟／王齊麟以21：7、21：15解決澳洲對手，盧敬堯／楊博涵直落二打敗馬來西亞組合，女雙許雅晴／吳玓蓉及混雙盧敬堯／姜凱心也都晉級。

周天成、王子維 遭淘汰

周天成在男單首輪以21：17、18：21、18：21遭中國黃宇翔逆轉；王子維21：23、19：21不敵日本常山幹太，加上許仁豪直落二敗給中國石宇奇。