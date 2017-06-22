詹家姊妹分頭出擊 傳捷報雙喜

詹詠然（左）/辛吉絲驚險晉級馬優卡女雙8強。（劉雪貞提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕溫布頓暖身的草地賽季，詹家姊妹昨各自出擊，先後歷經「超級搶10」，驚險晉級馬優卡、伯明罕女雙8強。

西班牙馬優卡女網賽，頭號種子詹詠然／辛吉絲雖熱機過慢，所幸次盤反撲得逞，加上「超級搶10」及時滅火，最終5：7、6：2、10：7強壓外卡的托摩（西班牙）／蘿伊格（巴拉圭）。

今年2月才合拍的「辛然配」， 轉戰球速偏快的草地仍待磨合手感，首勝到手後，次輪即將對決梅騰絲（比利時）／舒由絲（荷蘭 ），爭取4強門票。

此役面對陌生的外卡組合，「辛然配」盤末發球陷入亂流，被對手強行突破搶走首盤。第2盤及時回穩，連破帶保扳平，決勝搶10又一路領先，儘管8：2時連掉5分，最終再下關鍵2球，沒讓勝利飛走。

英國伯明罕女網賽，詹皓晴和中國張帥頭一回聯手，5：7、6：3、10：3後來居上氣走科內（法國） ／普汀塞娃（哈薩克），雙打8強卡位，下個對手將是爆冷淘汰第3種子的楊釗煊（中國）／青山修子（日本）。