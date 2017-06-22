封王戰最後1個出局 梁家榮腦中有畫面

桃猿三壘手梁家榮首次封王戰先發，不只敲回全隊第1分，還有精彩守備演出。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕梁家榮打職棒第5年，終於首次在封王戰先發，他感到既興奮又光榮，很希望結束比賽的最後1個出局由他完成。

梁家榮指出，前幾年球隊要拚季冠軍時，他幾乎都在二軍，只能打開電視看球隊封王。雖然曾隨隊過1次，但只能在場邊幫隊友加油，確定封王後再衝出去一起慶祝，「雖然很開心，畢竟沒有上場，總覺得少了點什麼。」

梁家榮昨先發打第9棒守三壘，他表示，打職棒就是要拚冠軍，之前一直沒機會參與，是能力不足、技術還不到，終於有機會在封王戰先發，感到既興奮又光榮，但封王戰也只是1場比賽，會努力抱持平常心上場。

梁家榮曾想像過1個畫面，很期待能成真，「9局上，2出局，對方打出三壘滾地球，我接到後，準確傳向一壘，比賽結束，彩帶在那瞬間拋下來，我跑向投手丘，跟大家一起慶祝。」

猿隊3局上先丟3分，3局下立刻反撲，梁家榮掃出2分打點二壘安打，幫猿隊追成只落後1分，5局下再敲二壘安打，伍鐸先發7局只挨3安，他包辦2支，還都打在牆上，可惜都沒形成生涯首轟，「第1支有感覺可能飛出去，後來就沒想這麼多，到現在還沒有全壘打，代表我還有進步空間，下次繼續努力。」

打職棒第2年的朱育賢，同樣是封王戰初體驗，打第5棒守左外野，他表示，去年球隊狀況不好，只能看別隊爭冠，今年終於有機會參與，還被排入先發陣容，當然非常開心，但他不會刻意改變什麼，按照正常節奏就好。