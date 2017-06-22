猿「頂」任務／洋投3本柱 倒吃甘蔗搶22勝

史博威（資料照）

道恩斯（記者陳志曲攝）

賽格威（資料照）

桃猿洋投本季成績

〔記者郭羿婕、羅志朋、徐正揚／桃園報導〕桃猿上半季戰績長紅，超強先發輪值是關鍵，尤其「洋投3本柱」史博威、道恩斯、賽格威包辦22勝，功勞不小，一掃季前「投」大的疑慮。

猿隊先發投手群去年防禦率6.04，僅優於獅隊的6.46；今年熱身賽階段，3洋投僅賽格威較穩，道恩斯、史博威各有控球、體力問題，教頭洪一中不諱言很擔心。

結果，至昨天賽前的35勝中，3洋投貢獻22勝、227.1局，也讓猿隊僅用5名先發，包括本土的王溢正和林樺慶，為4隊最少，合計51場先發，豪取27勝、僅10敗，防禦率2.98，平均每場可吃6局左右，皆全聯盟最佳數據。

洪總表示，先發投手表現穩定，中繼、救援就比較好調配，環環相扣，本季搭配得很好。洪總也說，戰績是靠大家努力而非個人，3洋將成績好只是結論，「年初有想過他們會投得好嗎？」

賽格威也說：「棒球不是只靠3個投手，我們投好只是加分。」他並表示，前2年打中職都在下半季，看過兄弟、義大封王，小孩失望地問：「為什麼都不是爸爸的球隊？」今年終於有機會封王，雖只是上半季，還是很高興，小孩也很興奮。

賽格威說，前年效力獅隊時，就覺得猿隊打擊很強，很高興能加入這隊，還能一起封王。