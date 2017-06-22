老捕快讚3洋投 帶給球隊安定感

黃浩然（資料照）

〔記者徐正揚／桃園報導〕史博威、道恩斯、賽格威今年上半季的強勢表現，是猿隊一路獨走邁向季冠軍的主因，陣中最老經驗的捕手黃浩然認為，這3位洋投各有特色，與捕手的搭配很好，帶給球隊很大的安定感，連帶提升球隊戰績。

黃浩然本季出賽32場是猿隊捕手最多，他指出，今年3位洋投的型態完全不同，史博威是剛猛速球派，道恩斯的球路陰柔，賽格威靠控球精準、讓打者打不好，而他身為捕手，最重要的工作就是在比賽中，讓投手展現他們的特色。

黃浩然覺得，今年3位洋投表現出色，除了個人球技，很重要的因素之一是與捕手的搭配，「他們的個性都不同，但脾氣都算好，溝通上也比較沒有障礙，配球的契合度蠻高的，在台灣表現穩定的洋投，這是他們的共通點。」

黃浩然2008年季後特別選秀會轉入La new熊，在猿隊截至去年的8次季冠軍參與一半，他表示，雖然今年是全隊最老的野手，還是很希望再拿1次季冠軍與總冠軍，「打職棒沒人會嫌冠軍拿太多的，當然愈多愈好啊！」