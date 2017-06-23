神秘嘉賓到場 小戴開心晉8強

戴資穎直落二挺進澳洲超級賽8強。今天將與印度女將辛度爭奪4強門票。（BadmintonPhoto提供）

跆拳道國手黃顯詠（左）專程飛到雪梨，為好友戴資穎加油。（取自戴資穎臉書專頁）

戴資穎（右）擊敗泰國對手依瑟儂（中），挺進澳洲超級賽8強。（Badminton Photo提供）

直落二淘汰依瑟儂

〔記者卓佳萍／台北—澳洲電話採訪報導〕好朋友跆拳道國手黃顯詠神秘現身，世界球后戴資穎心情大好，昨在澳洲羽球超級賽女單次輪以直落二解決泰國好手依瑟儂，今天將與印度女將辛度爭奪四強門票。

戴資穎和世界排名第8的依瑟儂，過去對戰各拿7勝平分秋色，小戴昨狀況不錯，加上對手失誤不少，開賽就取得11：3大幅領先，以21：11先馳得點。

次局，戴資穎以10：4開局，儘管一度被追到1分差，仍展現球后強韌心理素質，以21：18再下一城。小戴表示，當時受到對方壓迫，加上自己失誤多，被追上來，但心情未受影響，只想兩局就拿下勝利。

跆將黃顯詠來讚聲

戴資穎先前在臉書預告將有神秘嘉賓到場，她昨在個人IG揭曉，就是曾在2010廣州亞運摘金的黃顯詠，兩人在國訓中心結緣，這次專程飛到雪梨幫她加油。

黃顯詠透露，這是她首度在國外觀看體育賽事，要幫台灣與小戴加油，談到看台多了一位好友，小戴表示，很開心她能來。

雙打部分，盧敬堯／楊博涵昨以21：15、15：21、21：17爆冷扳倒世界第一的中國李俊慧／劉雨辰，晉級男雙八強；陳宏麟／王齊麟則以21：16、21：18擊敗印度組合蘭基雷迪／榭提，也搭上八強列車。

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