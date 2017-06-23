射箭世界盃第3站／譚魏配好默契 金牌戰拚韓
2017/06/23 06:00
譚雅婷（取自射箭總會官網）
魏均珩（取自射箭總會官網）
〔記者林宗偉／綜合報導〕2017年射箭世界盃第3站美國鹽湖城站，反曲弓混雙組合譚雅婷、魏均珩一路殺進金牌戰，預計台灣時間26日清晨與南韓張惠珍／林東賢爭冠。
魏均珩今年前兩站在混雙項目銳不可當，先是在中國上海與譚雅婷搭檔奪金；土耳其安塔利亞站改與彭家楙搭檔，依舊搶下第2金；這回來到鹽湖城，他與譚雅婷再度合體，默契沒受影響，儘管曾兩度靠著加射箭晉級，4強賽對美國還是能站穩陣腳，以5：3搶下金牌戰門票。
排名賽方面，反曲弓仍以魏均珩手感最火燙，他射出679分在男子組位居第2；女子組以譚雅婷狀況較佳，以666分排名第3。
複合弓部分，吳亭廷在女子組射出681分排名第10；男子組方面，林哲瑋雖射出台將中最佳的687分，但只排名第32。
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