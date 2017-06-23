兄弟愛佈陣 蔗總：對我們沒效

史耐德（資料照）

獅本季對戰占上風

〔記者羅志朋／台南報導〕中信兄弟外籍總教練史耐德，本季大量運用守備佈陣抓出局數，是否有效見仁見智，統一獅代總教練「蔗總」黃甘霖就認為，「兄弟對我們佈陣沒效！」

史耐德運用守備佈陣，令人印象最深刻的就屬針對「大王」王柏融。桃猿近6戰對兄弟，王柏融累積23支4，對戰打擊率僅1成79，期間他多次把球打到佈陣出局，史總策略奏效。

不過，史總擺出守備佈陣不見得是有效的，本季獅隊對兄弟戰績10勝7敗2和，取得對戰優勢，關鍵為何？蔗總話說得直白，「因為他們對我們守備佈陣無效啊。」

打線可長可短反制

蔗總表示，獅隊有一半都是廣角打法的打者，算是機關槍打線，陣中也有長打能力的打者，打擊能推能拉「可長可短」，如果看到兄弟佈陣，打者有時也會用短打偷點形成內野安打上壘，今年就用過好幾次，「面對佈陣，最好的方式就是打到沒人守的地方。」

對於守備佈陣哲學，蔗總認為，要佈陣可以，但要看對哪一隊、哪一位打者和什麼樣的時機使用，不是對每一位打者都可以佈陣，他說，「我們主要會針對沒有短打能力的強打者佈陣，不是每個打者都會佈。」

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