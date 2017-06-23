悍將組火球牛棚 就等郭泓志點頭

郭泓志日前已隨富邦二軍練球，總教練葉君璋表示，合約都準備好了，就等他簽字。（資料照）

〔記者羅志朋／台南報導〕郭泓志、羅嘉仁、黃勝雄共組華麗牛棚，這樣的場景過去或許難以想像，不過，三大「火球男」下半季很可能在富邦悍將合體，攜手為球隊守住勝利。

葉總：郭說投一五○就簽約

郭泓志日前已隨富邦二軍練球，總教練葉君璋表示，前天隊內自辦比賽，郭泓志上場投一局十二球，最快球速一四六公里；至於是否會加盟，葉總說合約都準備好了，就等他簽字。葉總透露，之前郭泓志對他開玩笑說，「等我球速投到一五○公里再說。」

羅嘉仁、黃勝雄 下半季歸隊

葉總前天和羅嘉仁傳接球，他說，雖然沒測速，不過看起來球速應該有一三八至一四五公里，目前已可比賽，之後會在二軍投二、三場，若一切順利，預計下半季就可上一軍。

四月初因左手肘不適下二軍的黃勝雄，三天前首度在二軍登板投球，投一局用了廿球、失一分，葉總說，黃勝雄最快能投到一四五公里，目前看起來沒什麼問題，不過還是要審慎觀察評估。

至昨賽前為止，富邦本季牛棚防禦率高達六．六○為全聯盟最差，若簽下郭泓志，加上羅嘉仁和黃勝雄傷癒歸隊，對牛棚戰力將有所助益。

神盾解約 富邦確定不找洋砲

富邦洋投神盾戰績二勝九敗、防禦率五．九二，表現不理想，富邦昨天已與他解約，持續尋找新洋投，葉總說，「我們確定不會找洋砲，新洋投必須要能投長局數，已有鎖定人選，不是回鍋洋將，也無亞洲職棒經驗。」

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