馬優卡女網賽》超級搶十逆轉 辛然配搶進四強

西班牙馬優卡女網賽，頭號種子詹詠然／辛吉絲連兩戰都在「超級搶十」佔上風，也搶下四強門票。（劉雪貞提供）

〔記者林宗偉／綜合報導〕西班牙馬優卡女網賽，頭號種子詹詠然／辛吉絲，昨八強賽遭遇比利時梅騰絲／荷蘭舒由絲組合，關鍵時刻再度展現實力，以二︰六、六︰三、十︰七逆轉，不僅連兩戰都在「超級搶十」佔上風，也搶下四強門票。

為提前適應溫布頓公開賽的草地球感，詹詠然本週選擇在西班牙暖身，可惜未能事事如意，她在首輪驚險以「搶十」保住勝利後，忍不住吐苦水說：「草地的第一個星期變數總是特別多，但我想應該不包括行李，已第四天了還沒到，只能湊出一套練習衣服比賽用。」

不過詹詠然沒洩氣，除了感謝搭檔辛吉絲撐起全場，也希望八強賽時兩人對草地的球感能漸入佳境；儘管昨天又是先苦後甘，還是能留住甜美的勝利果實，「辛然配」下戰對手將是梅莉恰（美國）／史密絲（英國）。

出征英國伯明罕女網賽的妹妹詹皓晴，昨則與中國搭檔張帥獲得一天喘息，今天八強賽將碰上爆冷淘汰第三種子的楊釗煊（中國）／青山修子（日本）。