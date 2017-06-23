5年打進明星賽 法國尼利基納最看好

法國18歲小將尼利基納（左），是最被看好5年內成為全明星球員的菜鳥。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕本屆NBA選秀狀元熱門佛爾茲、波爾與J.傑克森的聲勢最佳，不過，ESPN日前提出一份新秀預測，最快能在5年內成為全明星球員的球員都不是他們，而是來自法國的18歲小將尼利基納（Frank Ntilikina）。

196公分、77公斤的尼利基納，被看好5年內成為全明星球員的機率高達13.9%，不僅遠勝過波爾的7.28%、J.傑克森的6.98%與佛爾茲的5.86%，也是所有菜鳥最高。

尼利基納的父母是東非盧安達人，雙親先移民至比利時，他也在此出生，不過，他3歲就隨父母搬到法國居住，並在法國展開籃球生涯，只是他在法國聯賽的數據僅5.3分、2.3籃板與1.5助攻，被外界視為潛力極佳卻又十分神秘的國際球員。

尼克握第8順位 想押寶

握有第8順位的尼克，對尼利基納有高度興趣，他們在2015年用第4順位挑中來自拉脫維亞的波辛傑斯，曾一度被紐約球迷罵臭頭，現在證明當年決定是對的，這回他們想如法炮製，再次押寶在尼利基納身上。

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