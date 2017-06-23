讚羅素有天賦 豪不怕被排擠

林書豪（左）昨表示已和羅素聯繫過，很期待與他組成出色的雙能衛組合。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕籃網前天將主力中鋒B.羅培茲送至湖人，換來2015年榜眼且極具潛力的後衛羅素，外界認為此舉恐讓打相同位置的林書豪發揮空間被壓縮，豪小子昨強調，有和羅素聯繫過，很期待與他組成出色的雙能衛組合。

林書豪昨表示已和羅素（右）聯繫過，很期待與他組成出色的雙能衛組合。（今日美國）

熱愛雙能衛組合

期待豪素連線

21歲的羅素2015年加盟湖人後，成為紫金大軍極力栽培的對象，他與林書豪也都具備雙能衛的能力，讓外界質疑2人合作會出現負面作用，林書豪表示：「我熱愛2名雙能衛組合，我過去也一直在面對類似組合，像是在火箭與貝佛利及在黃蜂與沃克，且當時與沃克合作，更是我經歷過最有趣的事情，我相信能跟另名具主宰力的球員合作，會讓比賽變得更簡單。」

羅素生涯出賽143場，場均繳出14.3分、4助攻與3.5籃板，但平均上場時間僅28.5分鐘，若將上場時間設定為36分鐘，能提升至18分、5助攻與4.4籃板，與快艇保羅、勇士柯瑞、火箭哈登、馬刺吉諾比利生涯前2季的36分鐘數據相比，差距並不大，證明羅素只是欠缺上場機會。

林書豪不僅不擔心羅素到來出現排擠效應，他大讚對方是名具天賦新生代好手，還直言湖人並沒有給羅素足夠發展空間，屆時他要在籃網幫助羅素打出更好身手。

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