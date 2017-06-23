火箭綁哈登 捧50億提前續約

火箭打算先祭出4年1.68億美元（約50.8億台幣）綁住哈登。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕火箭昨傳出將瞄準快艇主控保羅、大前鋒葛瑞芬或老鷹P.米爾塞普、暴龍羅利等球星，試圖與勇士較高下，並打算先祭出4年1.68億美元（約50.8億台幣）綁住哈登，做為打造超級強隊重要基石。

瞄準保羅、葛瑞芬 組超強隊

依火箭薪資空間，想一舉網羅保羅、葛瑞芬、P.米爾塞普與羅利難度很高，頂多只能補進2位球星，並先釋出足夠薪資空間才能行動。

火箭陣中R.安德森、L.威廉斯與貝佛利等好手外傳會被放入交易名單中，尤其R.安德森下季年薪1957萬美元（約5.92億台幣），恐成為最早被出清的對象。

哈登上季例行賽場均繳出29.1分、11.2助攻和8.1籃板，全為生涯最佳，並率隊登上西部第3，卻在季後賽次輪不敵馬刺，無緣晉級分部冠軍賽；不過，他的全能球風是火箭欲吸引大咖球星加盟的關鍵。

哈登去年與火箭簽下4年1.18億美元（約35.7億台幣）延長合約，起碼會在休士頓留到2019年夏天；這回火箭想繼續綁住他，得奉上更多金錢才行，因哈登今年先入選聯盟年度第1隊，若又奪例行賽MVP殊榮，按照聯盟獎勵制度，估計他的延長合約總價碼將衝到1.68億美元，且在2019-20賽季年薪更高達3750萬美元（約11.3億台幣）。