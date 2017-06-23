巴特勒續留公牛 盼找羅利闖天下

公牛球星巴特勒（右）決定續留芝加哥，他希望找來暴龍羅利一起闖天下。（今日美國）

〔記者林宗偉／綜合報導〕公牛球星巴特勒先前透露出走意願，其中騎士就是主要落腳點，不過美媒昨爆料，在騎士數名球員私下勸戒他別來蹚渾水後，巴特勒才做出續留芝加哥的決定，如今他也希望找來暴龍羅利一起闖天下。

《芝加哥太陽報》記者考利表示，在騎士總管葛瑞芬離開後，巴特勒的交易案就產生變化，有數名騎士球員便私下要這名公牛主將別再對克利夫蘭有憧憬，畢竟如今球隊一團亂，「三巨頭」詹姆斯、厄文、洛夫現在更是動向不明。

巴特勒表態要續留公牛後，也將眼光放在後場戰力的補強，儘管他與魏德對於控衛朗度都沒有傳出不滿，但據指出，巴、魏都希望這個位置的球員能有穩定的外線投射能力。

上季羅利場均22.4分，三分球場均出手7.8次，命中率達到4成12；朗度則是場均拿7.8分，三分球場均出手僅1.9次，命中率為3成76。