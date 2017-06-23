中國桌球公開賽》台灣雙姝左右配 爆冷晉8強
2017/06/23 06:00
黃禹喬（見圖）、王意如大逆轉擊敗日本組合，爆冷殺進女雙8強。 （資料照，桌協提供）
〔記者許明禮／綜合報導〕國泰女將黃禹喬和合庫隊王意如的「跨球團組合」，昨在世界桌球巡迴賽中國公開賽女雙首輪，克服局數0：2落後，以3：2逆轉擊敗日本組合石川佳純／濱本由惟，爆冷殺進8強，也是碩果僅存的台灣人馬。黃禹喬、王意如（見圖）大逆轉擊敗日本組合，爆冷殺進女雙8強。 （資料照，桌協提供）
黃禹喬王意如
大逆轉勝櫻花妹
左手持拍的黃禹喬和右手悍將王意如，今年泰國公開賽就曾攜手闖進8強，這回再度合拍，面對世界排名第6的石川佳純和排名34的濱本由惟組合，看似毫無勝算，前2局也以5：11、2：11被橫掃，任誰也沒想到後來的劇情走向。
第3局起，黃王配改變戰術，開始在接發球環節加上質量、注意前3板的銜接，最終以11：7、11：9、11：9連下3城，完成逆轉。
黃禹喬表示：「能逆轉主要是心態上轉變比較多，教練下達的戰術我們都能徹底執行，不管在發球還是接發球上都要先搶得凶一點才有機會贏她們。」
黃禹喬／王意如8強戰將對上南韓梁夏銀／田志希，陳思羽／黃郁雯昨首輪就以1：3不敵這組南韓搭檔；陳思羽和鄭怡靜上週在日本公開賽女雙4強賽，同樣栽在她們手上。
女單方面，台灣唯一殺進會內賽的陳思羽，首輪以2：4敗給世界排名19的日本新星早田希娜，無緣晉級16強。
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