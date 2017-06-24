七六人狀元佛爾茲 放話拚MVP

佛爾茲（右）被七六人以第一順位選中，成為2017選秀狀元。（法新社）

搭西蒙斯 組成狀元連線

〔記者林宗偉／綜合報導〕2017年NBA選秀會昨在布魯克林籃網主場舉行，透過交易拿到第一順位選秀權的七六人，不出各界所料，挑走華盛頓大學大一控球後衛佛爾茲，這也意味這名超級新秀，將可與去年狀元西蒙斯合作，替球迷帶來難得一見的「狀元連線」。

全能控衛 下個哈登魏少？

193公分的佛爾茲，屬於大器晚成的球員，高中時期一度因175公分的身高，屈居二軍，但天助自助的他，身材隨著球技一起成長，進入華盛頓大學後，大一出賽25戰，場均能貢獻23.2分、5.9助攻、5.7籃板；在過去10個球季，能打出如此水準的菜鳥，僅有2006-07年就讀德州大學的勇士杜蘭特、2007-08年就讀堪薩斯州大的公鹿畢斯利。

驚人的數據讓佛爾茲身價水漲船高，不少選秀網站認為，他有本錢成為與火箭哈登、雷霆魏斯布魯克相同類型的全能後衛；七六人昨選擇將隊史的第4支狀元籤壓寶在這名後衛身上，佛爾茲也成為「戰神」艾佛森後，隊史第2名狀元控球後衛。

佛爾茲放話要挑戰年度新秀和年度MVP。（資料照，美聯社）

佛爾茲表示，能夠進入NBA打球，一直是兒時夢想，如今又能為七六人效力，更是備感榮幸，當媒體問到是否有信心助隊新球季戰績長紅時，他不假思索地說：「贏球？我的目標一直就是加入這裡，然後拿下勝利。」他更喊話要角逐最佳新秀跟年度MVP。

大一球員 首輪高達16位

上屆選秀會，共26名國際球員獲得青睞，寫下歷年新高；本屆則是締造首輪大一球員最多的紀錄，包括前3順位的佛爾茲、波爾、塔圖姆在內，共有16名菜鳥，同時，今年以大四身分在首輪被選上的只有2人，也是史上最少。

2017年NBA選秀會前三順位球員

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