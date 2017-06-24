波爾低調當湖人 父狂言進季後賽

波爾父親拉瓦波爾再度預言，波爾（見圖）本季就能幫助湖人晉級季後賽。（法新社）

〔記者林宗偉／綜合報導〕選秀前就話題十足的UCLA新秀波爾，昨天如願以榜眼之姿加盟湖人，但最開心的還是他不時有驚人之語的父親拉瓦波爾，這名瘋狂老爸開心地說：「在這一切發生前，我早就預測到了。」他更直接放話，兒子新球季就能幫球隊打進暌違多年的季後賽。

波爾父親拉瓦波爾對兒子充滿信心。（法新社）

拉瓦波爾早在選秀前就表示兒子最適合去的球隊就是湖人，還嗆聲波爾未來的成就絕對能夠超越勇士柯瑞，昨天喜上眉梢的他更向媒體說：「波爾會在他的第一個球季，就帶領湖人進入季後賽，我跟你說，當他做到這件時，你再來找我，我到時會戴另一頂帽子，上頭寫著：『我早跟你說過了』。」

相較老爸信心十足，波爾低調說：「這是夢想成真的一刻，感謝上帝，也謝謝幫助過我的所有人。」他也表示，湖人現在的總裁魔術強森，就是一名最好的控衛，相信加盟後可以學到不少心法。

只是樹大招風，波爾踏入NBA後，已經有不少前輩等著要挫挫這名新秀銳氣，七六人中鋒恩比德，昨便在推特要去年狀元西蒙斯給波爾下馬威，他說：「之後請你狠狠地在波爾頭上灌籃，好讓他老爸衝上球場來救援。」

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