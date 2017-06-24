波爾低調當湖人 父狂言進季後賽
2017/06/24 06:00
波爾父親拉瓦波爾再度預言，波爾（見圖）本季就能幫助湖人晉級季後賽。（法新社）
〔記者林宗偉／綜合報導〕選秀前就話題十足的UCLA新秀波爾，昨天如願以榜眼之姿加盟湖人，但最開心的還是他不時有驚人之語的父親拉瓦波爾，這名瘋狂老爸開心地說：「在這一切發生前，我早就預測到了。」他更直接放話，兒子新球季就能幫球隊打進暌違多年的季後賽。
波爾父親拉瓦波爾對兒子充滿信心。（法新社）
拉瓦波爾早在選秀前就表示兒子最適合去的球隊就是湖人，還嗆聲波爾未來的成就絕對能夠超越勇士柯瑞，昨天喜上眉梢的他更向媒體說：「波爾會在他的第一個球季，就帶領湖人進入季後賽，我跟你說，當他做到這件時，你再來找我，我到時會戴另一頂帽子，上頭寫著：『我早跟你說過了』。」
相較老爸信心十足，波爾低調說：「這是夢想成真的一刻，感謝上帝，也謝謝幫助過我的所有人。」他也表示，湖人現在的總裁魔術強森，就是一名最好的控衛，相信加盟後可以學到不少心法。
只是樹大招風，波爾踏入NBA後，已經有不少前輩等著要挫挫這名新秀銳氣，七六人中鋒恩比德，昨便在推特要去年狀元西蒙斯給波爾下馬威，他說：「之後請你狠狠地在波爾頭上灌籃，好讓他老爸衝上球場來救援。」
相關新聞
- NBA》球哥：湖人需要領導者 我非常適合
- NBA》朗佐進湖人 總仔愛他的無私 前輩推特先嗆聲
- 狀元佛爾茲、朗佐樂當湖人 NBA選秀名單看這邊！
- NBA》朗佐如願當湖人 球爸：第一年帶球隊進季後賽
- NBA選秀╱放大版奇德 波爾想當湖人
推薦新聞
-
日本LPGA》揮出單日最佳 姚宣榆衝11名2017/06/24 06:00
-
11.5場勝差逆襲封王 陽將複製火腿奇蹟？2017/06/24 06:00
-
伯明罕草地女網賽》詹皓晴逆轉秀 挺進4強2017/06/24 06:00
-
獅放眼下半季 先發輪值有雛形2017/06/24 06:00
-
5兄弟姊妹作伴 楊家維磨出一手好菜2017/06/24 06:00