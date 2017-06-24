比選誰更震撼！公牛交易巴特勒

公牛目標年輕化，昨將巴特勒交易給灰狼。（資料照，今日美國）

〔記者林宗偉／綜合報導〕比選秀會還精彩！先前傳出要續留公牛的球星巴特勒，昨遭到閃電交易，球團以他加上第16順位選秀權，與灰狼換來今年的第7選秀權，以及拉文、鄧恩兩名年輕球員，只是這樁交易，普遍認為公牛是最大輸家。

選秀前一天，芝加哥媒體還言之鑿鑿指出，巴特勒去不了騎士之後，選擇續留公牛，甚至將眼光投向暴龍控衛羅利，希望加強後場戰力，沒想到間隔不到24小時，公牛球迷就得面臨風雲變色的打擊。

「我們今晚做的這個決定，是讓球隊確立方針。」公牛隊籃球營運部副總裁帕克森表示，要交易巴特勒這個令人喜愛的球員，是相當困難的抉擇，但球隊現在的目標就是要年輕化。

ESPN表示，目前巴特勒與魏德、魏斯布魯克、哈登、安東尼等人，一起在巴黎參加時尚秀，當記者聯絡到他時，這名球星並未發表意見，不過這樁交易，恐還會牽動老將魏德的去留，公牛可能將進入漫長重建期。

灰狼總裁暨總教練希波鐸，就是這次「大風吹」背後的推手，他先前在公牛與巴特勒有4年師徒情，儘管之後遭到開除，來到西部重起爐灶後，仍希望找來昔日愛將當左右手，他昨也透露，巴特勒對於加盟灰狼，感到相當興奮。

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