日本LPGA》揮出單日最佳 姚宣榆衝11名

姚宣榆打出單回合最佳的67桿，躍至並列11名。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者趙新天／綜合報導〕台灣女將姚宣榆昨天在日本LPGA巡迴賽Earth Mondamin盃女子高球賽第2回合，共打下5個博蒂、無柏忌的67桿，以總計138桿上升到並列11名。

姚宣榆近況不錯，上週獲得本季至今最佳的第6名，昨天打出67桿也是目前單回合最好桿數，球季中段手感加溫，希望成績繼續突破。

同場出賽的盧曉晴，第2回合4個博蒂、1個柏忌，69桿完賽，總計140桿並列24名。前兩回合她在5桿長洞只賺到1隻小鳥，接下來兩天還有衝刺的機會。蔡佩穎昨天以74桿完賽，總計平標準桿144桿，並列70名剛好晉級。劉依貞兩天都打73桿，總計146桿未能打進決賽。

第2回合領先者換人，日本女將成田美壽壽繳出昨天全場最佳的65桿，以總計133桿站上首席，目前暫以1桿之差領先鈴木愛和笠律子。南韓金荷娜則以70桿完賽，總計136桿退至並列第6。

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