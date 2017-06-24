中國桌球公開賽》我女雙不敵南韓 日怪物少年欺中

日本男雙張本智和（左）和木造勇人（中）昨爆冷擊敗中國頭號種子樊振東／許昕。（取自國際桌總臉書）

〔記者許明禮／綜合報導〕台灣最後希望「跨球團組合」黃禹喬／王意如，昨天在中國桌球公開賽女雙八強賽以4：11、3：11、6：11不敵南韓組合田志希／梁夏銀，無緣晉級四強。

黃禹喬／王意如首輪鏖戰5局，逆轉擊敗日本名將石川佳純和濱本由惟這組全新組合，但面對上週剛奪得日本公開賽亞軍的田志希／梁夏銀，完全找不到破綻，直落三繳械，和泰國公開賽一樣止於八強。田志希／梁夏銀隨後在四強賽以2：3敗給地主陳夢／朱雨玲；第一種子丁寧／劉詩雯則以3：0輕取香港杜凱琴／李皓晴，女雙冠軍提前落入中國手中。

男雙方面，下週才滿14歲的「怪物少年」張本智和與木造勇人的組合，在男雙四強賽克服局數0：2落後，以3：2逆轉擊敗頭號種子地主雙星樊振東／許昕，爆出本屆最大冷門。

另一組日本搭檔上田仁／吉村真晴，也在四強賽以3：1力退瑞典卡爾森／皮爾森，使得男雙決賽將上演「日本內戰」。

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