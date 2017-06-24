2獲交流賽MVP 柳田悠岐Only One

柳田悠岐第二度獲得日職交流戰MVP（取自日本雅虎）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕今年日職交流戰MVP昨午出爐，由軟銀當家外野手柳田悠岐搶下，抱回200萬日圓獎金，成為交流戰2005年開辦以來，首位二度贏得MVP的選手；晚間比賽也是軟銀以10：0痛宰西武的MVP，敲出單場3響砲，且是連3打席開轟，手感超夯。

軟銀連3年在交流戰取得優勝，28歲的柳田悠岐全勤出賽18場，繳出系列賽最多的23分打點、次多的7發全壘打，打擊率高達3成38，讓他繼2015年後，再獲此殊榮。

柳田此次交流戰最令人印象深刻的一擊，就是6日對養樂多10局下2出局時，他敲出彈跳球落在三壘邊線附近，球竟戲劇性地停在界內，形成再見安打，當場讓對手傻眼。

提到這支被稱為「奇蹟」的安打，柳田中午領獎時大呼「幸運」，好手氣也延續到晚上，除首打席獲保送，之後3打席連續開轟，包辦3支3、6打點。

至於交流戰優秀選手，中央聯盟由廣島外野手丸佳浩拿下，太平洋聯盟頒給火腿內野手松本剛。

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友 iOS Android APP下載 LINE好友