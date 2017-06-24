醫院球場兩頭跑 釀酒人蕭猛打賞

釀酒人三壘手蕭猛打賞。（美聯社）

月初才當爸 女兒先天心臟病

〔記者林宥辰／綜合報導〕昨晚剛開轟、猛打賞幫助球隊4：2擊敗海盜，但對釀酒人三壘手蕭（Travis Shaw）來說，賽後搭上駛往客場的飛機才是最難的事；6月初才當爸爸的蕭，新生女兒就罹患先天性心臟病，蕭這幾天在球場、兒童醫院間往返度過，為愛女的健康傷神。

蕭的女兒萊恩（Ryann）一出生就動心臟手術，雖然手術成功，但還得持續觀察，蕭自從陪產假請完歸隊後，每天維持規律但忙碌的行程，早上在醫院陪伴女兒和妻子、下午到球場比賽、比完賽回醫院照料女兒，最後才回家小睡。

對蕭而言，最痛苦的並非是這些例行公事，而是接下來球隊將作客兩個系列戰，「特別在這種時候，客場是最艱辛的，但也只能做好該做的事。」客場空檔時，蕭將和妻子視訊聯絡關心女兒近況。

同樣是新手老爸的隊友安德森說，他很難想像蕭現在的心理壓力，只能以隊友身分給予關心，「我難以想像他是怎麼度過的，但他像是把壓力全宣洩在球場上一樣，真的令人佩服。」

蕭則坦言，有時他也難以解釋自己的狀況或當下的想法，甚至覺得球場反而是讓他喘息的地方，現階段他也只能順其自然、做好每件事。