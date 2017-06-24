澳洲羽球超級賽》扳倒奧運銀牌 小戴逆轉晉四

戴資穎對辛度（左）演出驚天逆轉秀。（BadmintonPhoto提供）

今與山口茜爭冠軍入場券

戴資穎振臂為自己打氣！告訴自己不放棄，還想繼續拚，最後成功逆轉。 。（BadmintonPhoto提供）

〔記者卓佳萍／台北—澳洲電話採訪報導〕世界羽壇球后戴資穎昨天在澳洲羽球超級系列賽女單8強，驚險逃過賽末點，以10：21、22：20、21：16演出大逆轉，扳倒奧運銀牌印度辛度，今天將與世界第5的日本山口茜爭冠軍賽入場券。

戴資穎與世界第4的辛度過去9次交手，帶走6勝，昨天首局小戴陷入失誤麻煩，多次回擊出界，居10：14落後時，讓對方連下7分丟掉首局，換邊後次局小戴反以18：14佔優勢，但出現亂流，連掉5分，辛度以20：19逼出賽末點，隨後回球出界，兩人20平手。

丟掉賽末點後，辛度亂了套，戴資穎抓到機會扳平戰局，決勝局小戴兩度頂住被拉開比數危機，最後以一記拿手的虛攻回球，完成超級逆轉秀，賽後小戴激動地說：「真的以為要輸了！次局有領先，又被對手追上，就覺得天啊我要輸了，還好有穩住陣腳。」

如何逆轉戰局，戴資穎表示，就是告訴自己不放棄，還想繼續拚，最後成功逆轉。

盧敬堯／楊博涵晉四強

男雙部分，8強扳倒世界第一的盧敬堯／楊博涵，昨以21：16、21：18擊敗南韓的催率圭／金德永，晉級4強，繼續刷新兩人搭配最佳成績，今天有機會幫陳宏麟／王齊麟復仇，雙麟配昨以18：21、19：21不敵日本嘉村健士／園田啟悟，盧／楊將與這組日本搭檔狹路相逢。

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