世大運水球隊 影帝柯俊雄之子任後衛

柯鑑育（左）示範常見的激烈防守動作。（記者卓佳萍攝）

〔記者卓佳萍／台北報導〕身為台北世大運地主之便，水球代表隊首度獲得參賽資格，平時於台北市大備戰的選手昨天公開受訪，陣中有一位臉龐俊俏的隊員柯鑑育，父親是已故影帝柯俊雄，沒有走上演藝圈的他放眼世大運，他說「盡力去拚！」

平時於台北市大備戰的水球代表隊選手，昨天公開受訪。 （記者卓佳萍攝）

身高185公分的柯鑑育接觸水球5年，他表示，這已是他人生的一部分，本來就喜歡球類，加上擅長游泳，開始了水球人生。

8/18預賽 首戰南韓

長相酷似演員張孝全、王大陸的柯鑑育收到不少演藝邀約，但他當下目標是打好水球，他表示，父親過世前曾告訴他，不管他做什麼，都會全力支持，曾經對演藝界反感的他，則在父親辭世後有所改觀，他透露，不排斥畢業後轉戰不同領域。

柯鑑育擔任場上後衛，他表示，自己平常以防守為主，身體對抗很多，希望做好自己本分，幫助團隊，隊長張楊鴻表示，有小柯在場上組織控球，大家都會很安心；台灣隊8月18日預賽首戰將於新竹縣游泳館碰上南韓。

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