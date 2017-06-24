射箭世界盃第3站|》反曲弓男女團進金牌戰

射箭世界盃第3站美國鹽湖城站，台灣隊再傳回捷報，官網上還有是否會奪金的臆測。（取自賽事官網）

〔記者林宗偉／綜合報導〕2017年射箭世界盃第3站美國鹽湖城站，團體對抗賽昨登場，台灣隊再傳回捷報，除了反曲弓男、女團順利闖進台灣時間26日的金牌戰，複合弓女團也獲得25日與美國爭取銅牌的機會。

射箭世界盃第3站美國鹽湖城站，台灣隊再傳回捷報。（射箭協會提供）

台灣反曲弓隊昨天讓墨西哥很心傷，由魏均珩、彭士誠、鄧宇成組成的男團，前兩輪陸續擊敗日本、法國後，關鍵4強賽以5：4力克墨西哥，獲得與俄羅斯爭奪金牌機會；由譚雅婷、彭家楙、雷千瑩組成的女團，連敗哈薩克、哥倫比亞後，同樣以5：1輕取墨西哥，要與南韓在決賽爭后。

射箭世界盃第3站美國鹽湖城站，台灣隊再傳回捷報。（射箭協會提供）

這群台灣小將有如此表現並不容易，除了他們得直接從上一站土耳其，馬不停蹄前往美國備戰，抵達後，又發現航空公司行李轉運出包，一度陷入無弓具可練習的窘境，所幸後來皆有驚無險。

譚雅婷也表示，經過一個星期的場地適應，她認為如果想在金牌戰射贏南韓，就得克服風的干擾，「這裡的風比土耳其還強勁，所以最好的應對，是在射箭時不要有猶豫，出手時別想太多。」

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