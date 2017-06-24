5兄弟姊妹作伴 楊家維磨出一手好菜

楊家維（記者黃志源攝）

〔記者羅志朋／台南報導〕「什麼！會不會太扯？」不少統一獅隊友得知楊家維家中「人丁興旺」，皆大呼不可思議。

台灣邁入少子化社會，夫妻多半養育一、兩個小孩，楊家維父母生六胎，相當罕見，廿一歲楊家維排老五，年紀最大是廿九歲的哥哥，再下來是三個姊姊，最小的弟弟楊家欣年僅二十歲，目前擔任桃園龜山少棒隊教練。

「隊友知道我有這麼多兄弟姊妹，全都不敢相信。」楊家維說，在他這種年紀，聽過周遭朋友家中最多就三、四個小孩，他們家有六個，「真的還滿多的。」

因為家裡人多，父母又忙於工作，小時候楊家維就學會煮菜給全家吃，媽媽教他煮的第一道菜是三杯雞，日後成了他的招牌菜，後來煮出興趣，現在還會煮給隊友吃，有一次楊家維去找江辰晏，下廚燉了一鍋香菇雞湯，江辰晏喝了大為驚豔，「哇靠，有夠好喝，我以為你不會做菜耶。」

三級棒球時期楊家維多次入選國家隊，二○一三年U18世界盃擔任隊長，進職棒多次驚天一擊讓球迷印象深刻，楊家維說，「從小打球，一直到進職棒，家人滿以我為榮的。」

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友 iOS Android APP下載 LINE好友