萬人今聲「猿」 近5年最大勝差封王

羅曼（資料照）

兄弟羅曼 拒當老東家祭品

Lamigo桃猿主場今明兩天舉辦「愛pet趴」。（資料照）

〔記者林宥辰／台北報導〕今起週末兩天，Lamigo桃猿主場將舉辦「愛pet趴」，場邊上演貓狗大戰，場上更有桃猿迎戰中信兄弟的封王大戰，若成功拋下彩帶，將是近5年來上半季最大勝場差封王。

中職歷次上半季封王

桃猿今推出王牌投手史博威先發，兄弟則是老洋投羅曼力阻老東家拋彩帶。史博威今年球季繳出幾近完美的成績，戰績8勝1敗，但唯一那敗就是前次對戰兄弟，當時他投5局就失6分，投出來台後最慘一役。

桃猿今晚力拚主場拋彩帶，推出王牌投手史博威先發。（資料照）

包括該役，史博威對戰兄弟的防禦率3.70遠高於對戰富邦悍將、統一獅的0.79、0.47，今天史博威能否上演王牌身手，將是猿隊能否主場封王的關鍵。

桃猿和兄弟目前勝差7場，今天若贏球封王，勝差8場將是近5年來上半季最大差距封王。中職自2009年恢復為4隊之後，上半季最大勝場差封王是2012年的統一獅，當年他們6月初就以14場勝差搶下上半季冠軍，光上半季就拿下41勝，但台灣大賽不敵下半季冠軍桃猿。

猿隊場上拚封王，場邊則有「貓狗大戰」引話題。中職自2003年第一金剛隊許堯淵開轟但擊中觀眾席上寵物犬後，就規定不得攜寵物進場，但猿隊已和聯盟溝通好，且準備好相關規劃，本來3、4兩日就號召球迷帶毛小孩進球場同樂，但因雨延賽改到今、明兩日。

愛pet趴 球迷攜寵物叫陣

繼21日票房破萬且開出本季平日票房新高後，桃園主場封王戰內野票昨已完售，票房有望再開紅盤。由於攜帶寵物需先經過審核，副領隊浦韋青透露，今天已通過審核的寵物大約60隻，猿隊於左外野設蹓躂區，攜帶寵物的球迷可以帶著貓狗到左外野體驗。