合約球員選秀爭議 雙方獲共識

林逸翔（資料照）

〔記者林宥辰／台北報導〕中職新人參加選秀會前，都要繳交「新人選拔會合約狀況調查表」，3位旅外球員陳品捷、羅國華和林逸翔，目前都有國外合約在身，聯盟要求球員自行處理前東家合約的作法，前天引發經紀公司寶悍和聯盟意見不一，經過昨雙方協商，寶悍接受聯盟想法。

陳品捷（資料照）

中職秘書長馮勝賢說，聯盟聆聽不同聲音，但也要堅持自己立場，選秀會是提供新球員工作的平台，並非向國外球隊挖角，球員和中職新東家談約前，先將前一份合約處理好，對整體環境比較單純。

羅國華（資料照）

馮勝賢說，為避免爭議，明年起選秀辦法會再附註得更明確，昨和寶悍會談後，對方也接受聯盟立場。馮勝賢強調，昨只純粹溝通選秀辦法，未談及任何球員。

寶悍經紀人陳德倫強調，經紀公司從未對聯盟的合約狀況調查有意見，也未曾主張中職球隊應付給球員前東家任何買斷金，既然選秀會是自由平台，就交給球員或經紀公司自己和球隊談，「像以前的陳鴻文、林哲瑄或蔣智賢都一樣，都是先告知合約狀況，談了再說，球隊若不願付買斷金，球員也有自行處理前東家合約的心理準備。」

陳德倫說，聯盟的立場公司能夠理解，還是希望聯盟能將法規明確標註，對未來也比較好。

至於3位旗下選手是否仍遞交選秀報名表？陳德倫說已將狀況分析給選手，看他們自己如何決定。